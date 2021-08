Wahlkampf im Osten Ostbeauftragter Wanderwitz kritisiert schlechte Performance der Union

Marco Wanderwitz ist Ostbeauftragter des Bundes und CDU-Kandidat in Sachsen. Den Wahlkampf seiner Partei empfindet er in der Region als ungenügend – Kritik an Kanzlerkandidat Laschet inklusive.