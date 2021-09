Bundestagswahlkampf Scholz trifft Macron in Paris

Drei Wochen vor der Bundestagswahl führt SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz in den Umfragen. Nun traf er in seiner Funktion als Finanzminister Frankreichs Präsidenten. Einer seiner Konkurrenten wird am Mittwoch erwartet.