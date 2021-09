SPD-Kanzlerkandidat Scholz »Ich möchte gerne mit den Grünen zusammen regieren«

Drei Wochen vor der Bundestagswahl steht die SPD in Umfrage so gut da wie seit Jahren nicht mehr. Kanzlerkandidat Olaf Scholz setzt nun auf ein Bündnis mit den Grünen. Kritik übt er hingegen an der Linken.