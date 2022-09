Nach Angaben des Bundesumweltministeriums wird Deutschland das geplante Atommüll-Endlager in der Schweiz an der Grenze zu Baden-Württemberg für deutsche Atomabfälle nicht nutzen. Das erklärte am Montag ein Ministeriumssprecher auf Nachfrage eines Journalisten. »Deutschland hat sich entschieden, für seinen Atommüll ein eigenes Endlager zu konstruieren und nicht mit europäischen Partnern gemeinsam. Wir sind für unseren Müll verantwortlich«, stellte der Sprecher klar. Das in der Schweiz geplante Endlager am Standort Nördlich Lägern unweit der deutschen Grenze gehe nicht auf deutsches Territorium über, hieß es weiter. Lediglich die Oberflächen-Bauten reichten bis auf zwei Kilometer an die deutsche Grenze heran.