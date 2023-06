Auch die CDU/CSU-Bundestagsfraktion und die Partei Die Linke haben angekündigt, gegen die Reform juristisch vor dem Bundesverfassungsgericht vorzugehen.

Die Linke will sich zu ihren Plänen am Freitag bei einer Pressekonferenz äußern. Für die Partei ist der Wegfall der sogenannten Grundmandatsklausel wichtig: Nach ihr zogen Parteien bisher auch dann in der Stärke ihres Zweitstimmenergebnisses in den Bundestag ein, wenn sie unter der Fünf-Prozent-Hürde lagen, aber mindestens drei Direktmandate holten. Davon profitierte die Partei bei der Bundestagswahl 2021, als sie bundesweit nur auf 4,9 Prozent kam, aber drei Direktmandate errang.