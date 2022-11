Bundesverfassungsgericht Datenweitergabe durch den Verfassungsschutz muss eingeschränkt werden

Bestimmte Regeln zur Weitergabe von persönlichen Daten durch den Verfassungsschutz an andere Behörden sind nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, teilte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Donnerstag mit. Zwar dienten sie dem legitimen Zweck, die Sicherheit des Staats und der Bevölkerung zu schützen, erklärte Gericht. Doch seien die Regelungen in ihrer aktuellen Form nicht verhältnismäßig und nicht klar genug. Das Bundesverfassungsschutzgesetz muss bis spätestens Ende 2023 überarbeitet werden, bis dahin bleiben die beanstandeten Vorschriften mit Einschränkungen in Kraft.