Die Wiederholung der Abstimmung für den Bundestag ist dagegen noch nicht entschieden. Nun wird der Fall vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt.

Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte beschlossen, eine teilweise Wahlwiederholung nur in den 431 Stimmbezirken anzusetzen. Aus Sicht der CDU/CSU-Fraktion ist der Beschluss aber rechtswidrig, unter anderem weil der Bundestag die Wahl in sechs vom Bundeswahlleiter angefochtenen Wahlkreisen nicht insgesamt für ungültig erklärt habe. Die Union drängt daher auf eine Neuabgabe der Zweitstimmen in der Hälfte aller Berliner Wahlkreise. Direktkandidaten sollen demnach in zwei Wahlkreisen neu gewählt werden.