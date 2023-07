Das Bundesverfassungsgericht verhandelt in Abwesenheit von Vertretern der rechtsextremen NPD darüber, ob die Partei von staatlicher Förderung ausgeschlossen werden kann. Die kürzlich in »Die Heimat« umbenannte Partei habe dem höchsten deutschen Gericht am Dienstag um 7.59 Uhr – gut zwei Stunden vor Beginn der Verhandlung – per Fax mitgeteilt, dass sie nicht von einem fairen Verfahren ausgehe und diesem daher fernbleibe. Die Vorsitzende des Zweiten Senats, Doris König, sprach von einem einmaligen Fall.