Bundeswehrsoldaten müssen sich weiterhin gegen Covid-19 impfen lassen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies am Donnerstag die Klagen zweier Luftwaffenoffiziere gegen die Aufnahme der Corona-Immunisierung in die Liste der Pflichtimpfungen für Soldaten ab. In einer Mitteilung des Gerichts heißt es, die Anträge der beiden Soldaten seien als unbegründet zurückgewiesen worden.