Metall-Ablagerungen in Triebwerken Flugverbot für Marine-Helikopter

Die Marine muss bis auf Weiteres auf Flüge mit ihren "Sea Lynx"-Hubschraubern verzichten. Grund sind technische Probleme. Das geht aus einem Schreiben von Peter Tauber (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, hervor. Der Brief liegt dem SPIEGEL vor.

In dem Brief informiert Tauber die Mitglieder des Verteidigungsausschusses darüber, dass bei Kontrollen eine "Zunahme an metallischen Ablagerungen im Triebwerköl" festgestellt worden sei. Dies könne im schlechtesten Fall zu einem Ausfall des Triebwerks während des Flugs führen.

Derzeit könne nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, welche Triebwerke betroffen seien, heißt es in dem Brief. Aus Sicherheitsgründen sei der Flugbetrieb "vorerst ausgesetzt". Damit soll "jegliche Gefährdung für Mensch und Material" ausgeschlossen werden. Ursache für die Probleme ist dem Schreiben zufolge ein Bauteil, das "nicht den Spezifikationen entspricht und damit einen höheren metallischen Abrieb erzeugt". Die Industrie sei angewiesen worden, den Mangel schnellstmöglich zu beseitigen.

Einsatzbereitschaft eingeschränkt

Der "Sea Lynx" soll eigentlich für den Kampf gegen U-Boote eingesetzt werden. Derzeit gibt es dem Brief zufolge allerdings keine derartigen Einsätze, ebenso wenig wie "Search and Rescue"-Missionen. Deshalb sei der normale Einsatzbetrieb nicht beeinträchtigt.

Die Probleme mit den "Sea Lynx"-Hubschraubern sind die jüngste Panne in einer langen Reihe. Seit vielen Jahren hat die Bundeswehr Schwierigkeiten mit Waffensystemen. Jüngst zeigte ein Bericht des Verteidigungsministeriums, wo die Schwachstellen liegen:

Demnach waren 2019 von 93 "Tornado"-Kampfjets nur 20 flugfähig.

Von 31 Transportflugzeugen des Typs A400M konnten nur acht fliegen.

Und von 284 "Puma"-Schützenpanzern waren nur 67 einsatzbereit.

