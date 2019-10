Bundeswehr Kramp-Karrenbauer stoppt Privatisierungspläne für Panzerwartung

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat umstrittene Privatisierungspläne für drei Werke der Heeresinstandsetzungslogistik (HIL) gestoppt. "Die Privatisierung der Werke wird nicht weiterverfolgt", heißt es in einem Brief von Peter Tauber, Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, an Mitglieder des Verteidigungsausschusses. Das Schreiben liegt dem SPIEGEL vor. Zuerst hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet.

Bei der Heeresinstandsetzungslogistik handelt es sich um eine Tochterfirma des Bundes. In deren Werkstätten in Darmstadt, Doberlug-Kirchhain in Brandenburg und im saarländischen St. Wendel werden unter anderem die Panzer der Truppe gewartet. Mit der Entscheidung gegen die Privatisierung seien umfangreiche Investitionen notwendig, schreibt Tauber: etwa für neue Baumaßnahmen, Personal und mittelfristig für die Verlagerung der Aufgaben des Werkes in Darmstadt.

Die CDU-Politikerin Kramp-Karrenbauer setze sich damit immer deutlicher von der Politik ihrer Vorgängerin Ursula von der Leyen ab. Deren Versuch, die HIL zu privatisieren, kostete viele Millionen Euro - unter anderem für Gutachten und externe juristische Expertise. Damals war Katrin Suder Rüstungsstaatssekretärin, die zuvor für eine Unternehmensberatung gearbeitet hatte.

SPD hatte sich gegen Privatisierung ausgesprochen

Der Untersuchungsausschuss des Verteidigungsausschusses soll sich am Nachmittag mit dem Thema befassen. Dann könnte zur Sprache kommen, ob der Bundestag Strafanzeige wegen Untreue stellen soll - das wäre eine Aufforderung an die Staatsanwaltschaft, in der Sache zu ermitteln. Der Untersuchungsausschuss wurde eingerichtet, um den Umgang mit externen Beratern im Verteidigungsministerium aufzuklären. Unter von der Leyen war der Einsatz dieser Berater massiv angestiegen.

Katja Keul, Sprecherin der Grünen für Abrüstungspolitik, sprach angesichts von Kramp-Karrenbauers Entscheidung von einer guten Nachricht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den betroffenen Werken. Der endgültige Stopp der Privatisierung sei überfällig, so Keul. Diese habe von Anfang an nie im öffentlichen Interesse oder im Interesse der Bundeswehr gestanden, sondern allein im Interesse der Industrie, die dadurch ein Servicemonopol erlangt hätte.

Die Privatisierungspläne hatten nicht nur bei den etwa tausend Beschäftigten große Verunsicherung ausgelöst. Auch der Koalitionspartner SPD hatte sich noch unter Ex-Chefin Andrea Nahles im Sommer vergangenen Jahres gegen jegliche weitere Privatisierung ausgesprochen.