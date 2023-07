»Heron 1« soll an Nato-Ostflanke verlegt werden

Nach SPIEGEL-Informationen will die Bundeswehr die Aufklärungsdrohne möglichst schnell umbauen und dann zur Landes- und Bündnisverteidigung an der Nato-Ostflanke einsetzen. Das Verteidigungsministerium will noch dieses Jahr dem Haushaltsausschuss einen entsprechenden Plan für den Umbau vorlegen. Die Drohne könnte dann zum Beispiel in Litauen eingesetzt oder der Nato aus Aufklärungsmittel zur Verfügung gestellt werden.