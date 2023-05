Auch zur Zusammensetzung der Truppe äußerte sich Pistorius. Die aktuelle Frauenquote in der Truppe liege bei »nicht einmal zehn Prozent«, was ihn »sehr unzufrieden« mache. Die Bundeswehr brauche mehr Frauen und mehr Menschen mit Migrationsgeschichte. »Wir brauchen eine Truppe, die versteht, welchen Mehrwert Vielfalt hat«, sagte Pistorius in der Regierungsbefragung im Parlamentsplenum. Ein neues Konzept soll die Truppe für neue Bewerberinnen und Bewerber attraktiver machen.