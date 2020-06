Reaktionen auf Brandbrief eines KSK-Soldaten "Die Stunde der Wahrheit für Annegret Kramp-Karrenbauer"

In einem Brief an die Verteidigungsministerin schildert ein Soldat eklatante Missstände in der Eliteeinheit KSK und prangert rechtsextreme Umtriebe in der Einheit an. Politiker aus Koalition und Opposition fordern Aufklärung.