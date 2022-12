Deutschland will nukleare Teilhabe sicherstellen

Die Beschaffung der F-35-Tarnkappen-Jets in den USA umfasst samt Bewaffnung und Ersatzteilen auf 9,99 Milliarden Euro. Mit den Flugzeugen will Deutschland auch eine zentrale Nato-Bündnisverpflichtung sicherstellen: die nukleare Teilhabe. Dabei geht es um ein Abschreckungskonzept der Militärallianz, bei dem Verbündete Zugriff auf US-Atombomben haben und diese im Ernstfall transportieren. Diese Aufgabe übernehmen bisher die Tornados der Bundeswehr, die aber aus Altersgründen in den kommenden Jahren ausgemustert werden müssen.