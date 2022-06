»In Hinterzimmern ausgekungelt«

»Sie haben vorgeschlagen, heute die Grundgesetzänderung plus 100 Milliarden Euro Sondervermögen in 78 Minuten Debatte hier abzuhandeln«, kritisierte der Parlamentarischer Geschäftsführer der Linken, Jan Korte, vor dem Votum. Der Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, bemängelte, es müsse über Papiere entschieden werden, die »in Hinterzimmern ausgekungelt« worden seien. Er plädierte dafür, eine Entscheidung in die kommende Sitzungswoche zu verschieben.