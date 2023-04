In Uniform und mit Barett: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir nimmt in Niedersachsen an einer viertägigen Wehrübung teil. Bei den Feldjägern in Hannover betonte der Grünenpolitiker, Russlands Angriff auf die Ukraine habe gezeigt, dass autoritäre Regime ein Problem mit der liberalen Demokratie hätten.