Personal: Die Bundeswehr soll bis 2031 auf 203.000 Angehörige anwachsen – so ist es bislang vorgesehen. In dem Papier klingen Zweifel durch. In zehn Jahren müssten 18.000 Soldatinnen und Soldaten hinzukommen, gleichzeitig müssten 20.000 Personen ersetzt werden, die etwa altersbedingt ausscheiden. Demografische und gesellschaftliche Entwicklungen sowie der Personalmangel auf dem Arbeitsmarkt »werden das vollumfängliche Herstellen und Halten einer personell einsatzbereiten Bundeswehr zunehmend erschweren«, heißt es in dem Papier.



Deshalb soll militärisches Personal vorrangig für Aufgaben eingesetzt werden, für die es wirklich Soldatinnen und Soldaten benötigt. Man will mehr Zeitsoldatinnen und -soldaten für längere Dienstzeiten gewinnen und für sie im Anschluss zivile Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen. Einstieg und Aufstieg sollen erleichtert werden.4