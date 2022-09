Das Verteidigungsministerium hatte dem Haushaltsausschuss des Bundestags für das dritte Quartal sechs 25-Millionen-Vorlagen über Rüstungsinvestitionen angekündigt, der Bundestag sollte den Beschaffungsvorhaben bis Ende September zustimmen. So sieht es ein internes Papier vor, das dem SPIEGEL vorliegt. Bislang aber kam nur eine Vorlage bei den Abgeordneten an, die am Mittwoch genehmigt wurde. Sie sieht den Kauf von Raketen für die Marine vor.