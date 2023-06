Seit 2011 gibt es in Deutschland keine Wehrpflicht mehr. Damit fiel für junge Deutsche auch die Musterung weg. Mit Blick auf die Nachwuchsgewinnung der Bundeswehr hat die Wehrbeauftragte Eva Högl nun die Rückkehr zur Musterung vorgeschlagen: Künftig könnten alle jungen Menschen eines Jahrgangs zur Tauglichkeit eingeladen werden. Diese Musterung sollte sich an alle Geschlechter richten, forderte Högl in einem Interview des Nachrichtenportals »t-online«.