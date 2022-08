Bundeswehr in Mali Ampel lässt Union mit Wunsch nach Sondersitzung abblitzen

»Keine Dringlichkeit«

Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, schreibt in einem Brief an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), dass als Termin für eine Sondersitzung der kommende Freitag infrage käme. Allerdings sei für Mittwoch nächster Woche – in der ersten Plenarwoche nach der Sommerpause also – ohnehin eine Ausschusssitzung geplant.

»Eine Dringlichkeit für eine Beratung und ein Zusammentreten des Verteidigungsausschusses in einer Nichtsitzungswoche nur fünf Tage davor werde insofern nicht gesehen«, heißt es in Strack-Zimmermanns Schreiben, das dem SPIEGEL vorliegt.