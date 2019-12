Terror in Westafrika Kramp-Karrenbauer für robusteres Mandat der Bundeswehr in Mali

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich für ein umfassenderes Mandat der Bundeswehr in der südlichen Sahara ausgesprochen. Das französische Militär sei in der Sahel-Zone jetzt schon "mit einem viel robusteren Auftrag unterwegs", sagte die CDU-Politikerin in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Diesen erfülle Frankreich, damit die Bundeswehr und zivile Organisationen dort in Sicherheit etwas aufbauen könnten. Die Partner Deutschlands in Amerika und in Europa fragten aber mittlerweile, ob es bei dieser Arbeitsteilung bleiben könne. Deutschland dürfe sich in dieser Region nicht wegducken.

Deutschland werde sich überlegen müssen, "ob wir in unserem eigenen Interesse an Ort und Stelle für Stabilität sorgen wollen, und ob die Bundeswehr hier nicht an der Seite unserer Verbündeten ein robusteres Ausbildungsmandat braucht". In der Sahelzone entstehe gerade eine große Drehscheibe für Terrorismus, für organisierte Kriminalität, für Migration und Menschenhandel. Sie selbst wolle sich gar nicht vorstellen, was Untätigkeit für Folgen haben könne: "Dann müsste man letztlich um ganz Europa Mauern und Stacheldraht legen."

Bundeswehr bereitet weitere Einsätze vor

Die Verteidigungsministerin hat in den vergangenen Wochen bereits mehrfach für ein größeres Engagement Deutschlands in Krisenregionen wie Mali geworben - und jedes Mal auf frühere Erklärungen deutscher Politiker verwiesen, dass Deutschland mehr Verantwortung übernehmen müsse. Dem sei Berlin aber "bisher nicht immer gerecht geworden". In den vergangenen Jahren, sagte Kramp-Karrenbauer, "haben wir oft nicht aktiv genug gehandelt: Wir sind zu Einsätzen dazugekommen, wenn wir gefragt worden sind - mal haben wir uns stärker beteiligt, mal weniger".

Arne Immanuel Bänsch/ DPA Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer (CDU bei ihrem Besuch in Mali im Oktober

Dass die Bundeswehr sich auf weitere Einsätze - unter anderem in Mali - vorbereitet, hat der SPIEGEL bereits im November gemeldet: Überlegt werde demnach unter anderem, eine Fregatte ins Südchinesische Meer oder in die Meerenge zwischen Taiwan und dem chinesischen Festland zu schicken. Konkreter waren die Pläne für Mali: Nach SPIEGEL-Informationen hat Frankreich Deutschland gebeten, sich am Aufbau einer neuen Kommandoeinheit in Mali zu beteiligen. Im Zuge der Mission "Tacouba" - Säbel - sollen ab dem kommenden Jahr malische Soldaten zu Spezialkräften ausgebildet werden. Für den deutschen Beitrag könnten bis zu 500 deutsche Soldaten der Bundeswehr entsandt werden, darunter auch Trainer des "Kommandos Spezialkräfte".

Eine ausführliche Analyse der Pläne für Westafrika lesen Sie bei SPIEGEL+: Schickt Kramp-Karrenbauer Spezialkräfte nach Mali?

Frankreich kämpft in Mali und weiteren Ländern der Sahelzone mit der Truppe "Barkhane" gegen islamistische Terroristen. Der Truppe gehören etwa 4500 Soldaten an. In Mali sind auch bis zu 1100 Bundeswehr-Soldaten im Einsatz. Sie sind Teil der bislang weitgehend wirkungslosen Uno-Mission zur Stabilisierung des Landes (Minusma) sowie der EU-Ausbildungsmission EUTM Mali. In den Staaten der Sahelzone - einem Gebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt - sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv.

Das französische Kontingent ist ausdrücklich mit dem Ziel eingesetzt, islamistische Terrorgruppen zu bekämpfen. Im Mandat des Bundestags ist die Teilnahme an Operationen zur Terrorismusbekämpfung dagegen nicht erfasst.

REUTERS/Benoit Tessier Französischer Helikopter landet im malischen Ndaki (Archivfoto)

Der Sahel-Staat Mali kommt seit Jahren nicht zur Ruhe. Dem westafrikanischen Land machen immer wieder Überfälle terroristischer Gruppen mit Verbindungen zu al-Qaida und der IS-Miliz zu schaffen. Bei einem der schwersten Angriffe in den letzten Monaten sind auf einen Militärstützpunkt in Indelimane nahe der Grenze zu Niger mehr als 50 Soldaten getötet worden.