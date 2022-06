Die neue Camouflageliebe Militarisiert sich Deutschland gerade selbst?

In dem Dorf in Brandenburg, in dem ich aufgewachsen bin, ging ein großer Teil der jungen Männer in die Armee. Gerade in den Neunzigerjahren und Nullerjahren, als es sonst kaum Arbeit gab, schien die Armee ein sicherer Arbeitgeber. Diejenigen, die die größten Autos fuhren, die besten Geschichten zu erzählen hatten, waren die Veteranen. Sie waren anders als viele andere herumgekommen, in Kriegsgebieten wie Afghanistan oder Kosovo. Von ihren Sorgen und ihren Traumata allerdings wollte niemand etwas wissen.

Ändert sich das auch? Dass junge Leute massenweise in die Bundeswehr strömen, dass Soldat zu einem Traumberuf wird, darauf gibt es keine Hinweise. Mein Eindruck ist, das Interesse gilt bisher vor allem der Technik und Waffen, so wie Leute sich für den Tesla interessieren oder das neueste iPhone. Aber nicht für die Armee, nicht für die Menschen, die letztlich bei einem möglichen Krieg mit Russland sterben könnten. So könnte man die Begeisterung für die kämpfenden Ukrainer auch als Erleichterung lesen – dass man selbst nichts riskieren muss. Auch eine Art Camouflage.