Milliardenvertrag für neue Puma Lindner zweifelt an Pistorius’ Panzerplänen

Die jetzige Bestellung der neuen Systeme sei »risikobehaftet«, da die Bundeswehr die Zuverlässigkeit und Einsatzreife der Puma bisher noch nicht testen konnte, schreibt Lindners Staatssekretär Florian Toncar in der Vorlage. Besser wäre es deswegen, so heißt es, zunächst abzuwarten, bis die Truppe die neuen Modelle ausgiebig prüfen konnte. Das Wehrressort von Pistorius indes will die 50 Puma unbedingt schon jetzt bestellen.