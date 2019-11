Gratiszugtickets für die Bundeswehr Ministerium befiehlt Soldaten tadelloses Benehmen

Vor der Einführung der Gratisbahnfahrten für die Bundeswehr hat das Verteidigungsministerium für alle Soldaten tadelloses Benehmen angeordnet. Laut einer internen Weisung "müssen sich Soldaten, die private Fahrten in Uniform durchführen, ihrer besonderen Vorbildfunktion und Wohlverhaltenspflicht bewusst sein". Ziel des Projekts sei es, "die öffentliche Meinung von der Bundeswehr positiv" zu prägen, mahnt das Papier.

Das gewünschte Benehmen wird in der Weisung mit Beispielen erläutert. So erwarte das Ministerium "stets eine aktive Hilfsbereitschaft in allgemeinen Lebenslagen". Allerdings sollen sich die Soldaten nicht als Hilfssheriffs aufführen. Trotz Uniform verfügten sie "über keine hoheitlichen oder rechtlichen Befugnisse, sondern lediglich über die sogenannten 'Jedermannsrechte'", so die Weisung von Mitte November.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will den Vertrag für die Gratisfahrten möglichst bald unterschreiben. Kurz nach ihrem Amtsantritt im Sommer hatte sie sich selbst in die stockenden Verhandlungen mit der Bahn eingeschaltet, da der Deal zu platzen drohte. Nunmehr aber sollen alle Soldaten der Bundeswehr ab 2020 auch privat in Uniform umsonst mit der Bahn fahren dürfen.

Sitzplatzreservierungen zahlen die Soldaten selbst

In den Verhandlungen hatte die Bahn mehrmals die Befürchtung geäußert, dass die Soldaten zu den Hauptreisezeiten am Anfang und Ende der Woche in den bereits gut ausgelasteten Zügen für Überfüllungen sorgen könnten. Einigen Bahnmanagern schwante zudem, dass Gruppen von Soldaten, die nach Dienstende gemeinsam nach Hause fahren, die Attraktivität der Bahn für normale Reisende nicht unbedingt steigern würden.

Kramp-Karrenbauer indes setzte sich durch, am Ende akzeptierte der Staatskonzern einen Pauschalpreis für die Soldatentickets. Der Ministerin ist die Maßnahme offenbar extrem wichtig. Als in den vergangenen Wochen das Problem aufkam, dass die Gratistickets als geldwerter Vorteil versteuert werden müssen, zeigte sie sich erneut generös und übernahm die Kosten von rund einer Million Euro.

Folglich können alle Soldaten schon ab Mitte Dezember im Intranet der Bundeswehr sogenannte eToken bestellen und damit über die Bahn-App Gratis-Tickets in der zweiten Klasse lösen. Eine Sitzplatzreservierung oder den Aufpreis für die erste Klasse müssen die Soldaten selber tragen. In der Weisung betont das Ministerium, dass die Tickets personengebunden sind und nicht weitergegeben werden dürfen.