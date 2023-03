Das ZDF beruft sich in dem Bericht auf eine interne Alarmmeldung, die in den vergangenen Tagen im Kommando Heer zirkuliert. Demnach sind nach aktuellem Stand nur 20 der rund 40 Panzer des Bataillons aus Thüringen einsatzbereit. Im Januar war der sogenannte Klarstand noch niedriger und lag bei nur 17 einsatzbereiten Leopard-2-Panzern. Für das kommende Jahr wird in dem Papier auch eine Prognose erstellt, die nicht besonders rosig aussieht. So rechnen die Planer nicht damit, dass das Bataillon bis Ende 2023 wieder aus eigener Kraft die der Nato versprochenen 30 Leopard-2-Panzer stellen kann.

In Bundeswehrkreisen wurden die neuen Probleme bestätigt. Demnach müssten die Leopard 2A7V, die modernste Variante des Waffensystems, dieses Jahr fast komplett zur routinemäßigen Wartung, die alle zwei Jahre vorgeschrieben sei. Hinzu komme, dass es bei der Inspektion durch den Hersteller teils erhebliche Verzögerungen gebe, Grund sei unter anderem ein Mangel an dringend benötigten Ersatzteilen. Folglich müsse man für die VJTF-Verpflichtungen nun Leopard-Panzer aus anderen Verbänden abziehen.