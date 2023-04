Ein erster Versuch der Bundeswehr zur Rettung von rund 150 deutschen Staatsbürgern aus dem Sudan ist am Mittwochmorgen wegen anhaltender Kämpfe in der Hauptstadt Khartum gescheitert.

Nach SPIEGEL-Informationen hatte die Luftwaffe bereits am frühen Mittwochmorgen drei A400M-Transportflieger in Richtung Sudan geschickt, die riesigen Maschinen waren zunächst in Griechenland für einen Tankstopp gelandet.