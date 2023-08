Wie der SPIEGEL bereits am Donnerstag berichtete, gehen die Behörden davon aus, dass H. aus persönlichen Motiven handelte. Offenbar sei der Verdächtige frustriert über seine berufliche Situation in der Behörde gewesen, heißt es in Sicherheitskreisen. Möglicherweise habe sich der Soldat im Rang eines Hauptmanns durch den Kontaktaufnahme-Versuch mit den russischen Geheimdiensten wichtig machen wollen. Der Fall wurde trotzdem von Beginn an ernst genommen. Der mutmaßliche Spion gilt zudem als AfD-nah. Das berichteten übereinstimmend »Die Zeit« und der »Tagesspiegel«.

Die deutschen Sicherheitsbehörden haben Anstrengungen gegen Spionage durch russische Dienste zuletzt verstärkt. Als Reaktion auf den Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatten europäische Staaten zudem russische Agenten ausgewiesen. Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte nach der Festnahme in Koblenz an, die Abwehr von Spionageattacken auf die Bundeswehr weiter ausbauen zu wollen.