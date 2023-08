Bundeswehr-Rekrutierung an der Ostseeküste Kampfstiefel statt Badeschlappen

Möwen, Eis und die Ostsee. Ein ganz normaler Urlaubstag in Eckernförde? Nicht ganz. Denn in diesem Sommer heißt es direkt auf dem Strand: Herzlich Willkommen bei der… Bundeswehr?!

Seit Anfang Juli hat die Bundeswehr in dem Urlaubsort wortwörtlich ihre Zelte aufgeschlagen. Beachvolleyball in Tarnfarben, Fitness-Parcours statt Sonnenliege, Militärstiefel statt Badeschlappen.

Lars Thomas, Fregatten-Kapitän:

»Wir wollen jetzt einmal so auftreten, dass wir in einer Urlaubszeit in einer Urlaubsregion ganz viele Menschen aus ganz Deutschland hier erreichen können.«

Das ist dringend nötig, denn die Bundeswehr braucht neue Bewerberinnen und Bewerber. Das Image der Streitkräfte war lange sehr schlecht, dann erschwerte die Coronapandemie die Rekrutierung. Und jetzt gibt es mit Blick in den Himmel auch noch das nächste Problem.

Lars Thomas, Fregatten-Kapitän:

»Heute spielt leider das Wetter nicht so mit. Beim Strandtag an sich, bei der Beach Lounge an sich, bin ich verhalten optimistisch, wer sich da heute zu uns verirrt.«

Verhalten optimistisch – Bundeswehrsprech für: Heute wird’s wohl eher mau.

Immerhin: 21 junge Menschen besuchen an diesem Morgen den Marinestützpunkt direkt gegenüber. Diese Ausflüge organisieren die Soldatinnen und Soldaten der Beach Lounge zweimal die Woche.

Lars Thomas, Fregatten-Kapitän:

»Da werden wir bestimmt den einen oder anderen Interessenten haben. Dann ist das für mich ein toller Tag, wenn die mit einem strahlenden Gesicht da aus dem Stützpunkt rauskommen und sagen: Mensch, das war toll!«

Die Besuchergruppe kommt am Nachmittag zurück, dann wird sich zeigen, ob der Tag für Fregatten-Kapitän Thomas und sein Team ein Erfolg wird.

Bis dahin braucht es im besten Fall Laufkundschaft. Hat dieser junge Mann Interesse? Offensichtlich eher nicht. Und die wenigen Leute, die der Sonne trauen, gehen doch direkt zum Strand, vorbei an der Beach Lounge. Die Strandspiele bleiben eingepackt. Nein, hier zeigt erst einmal niemand Interesse an der Bundeswehr.

Das passt ins Bild: Bis zum Jahr 2031 will die Bundeswehr den Personalbestand um 23.000 Personen erweitern. Sie gibt viel Geld für Werbekampagnen aus. Allein die YouTube-Serie »Die Rekrutinnen« aus dem Jahr 2019 kostete insgesamt sieben Millionen Euro. Sie gibt Einblicke in die Grundausbildung, im Stil einer Daily-Soap, die Bundeswehr gibt sich hier betont jung und bemüht cool.

Offenbar blieb auch das ohne große Wirkung: Die Zahl der Bewerbungen geht stetig zurück, auch in diesem Jahr ist sie weiter gesunken.

Floppt jetzt auch noch die Beach Lounge? Das Wetter ist erstmal viel besser als erwartet. Trotzdem ist zunächst nichts los.

Lars Thomas, Fregatten-Kapitän:

»Das ist tatsächlich auch für uns überraschend. Wir hatten jetzt einen Tag, da regnete es junge Katzen und die flogen waagerecht. Und wir hatten hier über 40 Qualitätskontakte, junge Menschen in der Zielgruppe, wie wir sie uns vorstellen könnten, wie wir sie gerne morgen einstellen würden.«

Danach sieht es heute wirklich nicht aus. Also: Abwarten. Und Kaffee trinken.

Das Thema wechselt in der Beach Lounge wöchentlich. Diesmal stellt sich das Kommando Spezialkräfte der Marine vor. Ein erster Besucher informiert sich bei den Kampfschwimmern – will aber wohl einfach nur mal gucken.

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Und jetzt überzeugt? Bewerbung schon abgegeben?«

Thoren Kohlweyer, 33 Jahre:

»Na, da bin ich, glaube ich, raus.«

Der nächste Versuch. Dieser Mann ist mit dem Segelboot nach Eckernförde gekommen, aber jetzt sitzt er fest.

Felix Lemm, 29 Jahre:

»Der Wind hat gesagt: Nein, heute nicht.«

Soldat:

»Na gut, gibt Schlimmeres als in Eckernförde festzusitzen.«

Felix Lemm, 29 Jahre:

»Jooooooooa.«

Von dem, was ihm Kapitän Lieutenant Franzi im Stand der Kampfschwimmer erzählt, ist er dann aber doch ganz angetan.

Franzi, Kapitän Lieutenant:

»Das hat zwei Jet-Antriebe mit jeweils 400 PS.«

Felix Lemm, 29 Jahre:

»Oh, schönes Spielzeug!«

Möchte er sich bewerben?

Felix Lemm, 29 Jahre:

»Doch, ich könnte mir durchaus vorstellen auch, zur Bundeswehr zu gehen.

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Also Bewerbung schon dabei?«

Felix Lemm, 29 Jahre:

»Noch nicht, aber kommt sicherlich. Wenn das mit anderen Karrieren nicht klappt, ist das auf jeden Fall eine Option.«

Hm, der eine ist nur neugierig, der andere sieht die Bundeswehr als Plan B. Und jetzt auch noch: Regen.

Aber tatsächlich ist die Beach Lounge plötzlich voll, Urlauber retten sich vor dem schlechten Wetter.

Passant: »Ich bin der Falsche, ich bin schon fertig mit der Ausbildung.«

Soldat: »Wen davon wollen Sie denn verkaufen?«

Passant: »Den! Der hat noch ein Jahr Schule.«

Und dieser Jugendliche ist zum Urlaub aus Rheinland-Pfalz hier und hört sich interessiert an, was der Karriereberater zu erzählen hat.

Karriereberater:

»Wir könnten letztendlich in einer Feldjägereinheit einen Truppenbesuch organisieren. Dass du mal für einen Tag oder gegebenenfalls auch für einen längeren Zeitraum an einem Dienst teilnimmst.«

Noch ist er mit 15 zu jung, er möchte nun Zeit mit einem freiwilligen sozialen Jahr überbrücken. Um sich dann bei der Bundeswehr zu bewerben? Dort könnte er mit 17 starten.

Connor Börder, 15 Jahre:

»Das ist der Plan bis jetzt. Ist bis dahin noch relativ viel Zeit, kann sich noch viel ändern. Aber so an sich bin ich eigentlich sehr positiv dafür, dass ich auch zur Bundeswehr gehe.«

Und jetzt sind auch endlich die Besucher vom Stützpunkt zurück. Schnell werden sie umworben.

Soldat:

»Hier der QR-Code. Da findest du alle Praktikumsstellen, die wir anbieten.«

Lars Thomas, Fregattenkapitän:

»U-Boot fahren fandet ihr cool. Wie gesagt: Ich hab das zehn Jahre gemacht, es ist cool. Definitiv.«'

Soldat:

»Du musst morgens aufstehen können und sagen: Danke, dass ich die Uniform anziehen darf. Danke, dass ich zum Dienst fahren darf.«

Kilian Hagedorn, 20 Jahre:

»Seit ich so bin will ich zur Marine.«

Soldat:

»Also, was hält dich auf?«

Aurelia Scholz kam extra über Nacht aus Berlin. Nicht gerade die zufällige Urlauberin, auf die die Beach Lounge es abgesehen hat. Sie hatte ja offensichtlich ohnehin schon großes Interesse.

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Und hat das deine Entscheidung jetzt irgendwie beeinflusst, wo genau du hin möchtest? Hat man dich überzeugt?«

Aurelia Scholz, 23 Jahre:

»Also ja, für die Marine überzeugt definitiv. Also es ist jetzt so, dass ich sage: Ich möchte unbedingt ein Truppenpraktikum machen und die Überlegung, zur Marine zu gehen, der Wunsch hat sich nochmal tatsächlich verstärkt .«

So hat der Besuch also trotzdem geholfen. Zur Erleichterung des Kommandanten.

Lars Thomas, Fregattenkapitän:

»Also das ist jetzt für uns immer das, wo der Stein vom Herzen fällt. Das war klasse. Und damit war das heute ein Erfolg. Wir haben hier durchgehend strahlende Gesichter gehabt oder erstaunte Gesichter. Damit war das ein Erfolg, perfekt.«

Bleibt aber die Frage, ob Aktionen wie die Beach Lounge wirklich ein wichtiger Baustein bei der Rekrutierung sein kann – oder doch nur ein netter PR-Gag.

Lars Thomas, Fregattenkapitän:

»Realistisch glaube ich, dass wir hier Menschen erreichen, die wir sonst nicht erreichen. Ob das jetzt der Wendepunkt ist und wir ab morgen keine Personalsorgen haben, ich glaube es eher nicht.«

So wird auch die Beach Lounge die großen Probleme nicht lösen. Die Bundeswehr wird weiter überlegen müssen, wie sie neue Bewerberinnen und Bewerber erreicht - und in Eckernförde auf Regen hoffen. Dann kommen hier zumindest die Urlauber.