Ein Feldjäger der Bundeswehr ist wegen der Vergewaltigung einer Kameradin beim Auslandseinsatz in Afghanistan zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Dies teilte ein Sprecher des Landgerichts in Kempten am Mittwoch mit. Das Urteil gegen den 36-Jährigen erging demnach bereits am vergangenen Freitag.