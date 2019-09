Trotz Gratis-Bahnfahrten Bundeswehrsoldaten fliegen weiter innerdeutsch

Schwerpunkt Klimakrise Alle Artikel | Mehr Informationen Die Berichterstattung über den Klimawandel ist eine der großen journalistischen Herausforderungen unserer Zeit. Auch für den SPIEGEL ist die Klimakrise eines der wichtigsten Menschheitsthemen. Wir unterstützen deshalb in dieser Woche eine internationale Initiative, die den Blick darauf richten will: "Covering Climate Now" wurde von der "Columbia Journalism Review" und der kanadischen Zeitung "The Nation" angestoßen, mehr als 200 Medienunternehmen weltweit nehmen daran teil, darunter der "Guardian", "El País", "La Repubblica", "The Times of India" , "Bloomberg" oder "Vanity Fair". Der SPIEGEL widmet der Klimakrise diese Woche die Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe und jeden Tag besondere Aufmerksamkeit auf spiegel.de

Bundeswehr-Angehörige sollen trotz der Regelung über kostenfreie Bahntickets für Soldaten auch weiterhin innerdeutsch zu dienstlichen Terminen fliegen dürfen. In einem Vermerk betont die Haushaltsabteilung des Verteidigungsministeriums, die Vereinbarung mit der Bahn berühre "die bisherige Wahlfreiheit des Beförderungsmittels bei der Durchführung dienstlich veranlasster Reisen nicht". Den Bericht hatte der Grünen-Politiker Tobias Lindner angefordert.

Mit der eindeutigen Formulierung zerstreut das Wehrressort Hoffnungen, die Freifahrt-Regelung für Soldaten könnte auch positive Klima-Effekte haben. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte vor einigen Wochen in mühsamen Verhandlungen mit der Bahn erreicht, dass Soldaten in Uniform gratis Bahn fahren dürfen. Durch die Fahrten solle die Bundeswehr in der Öffentlichkeit präsenter werden, kündigte Kramp-Karrenbauer an.

7876 Flüge zwischen Bonn und Berlin im Jahr 2018 - Tendenz für 2019 steigend

Noch vor einigen Tagen hatte das Verteidigungsministerium angekündigt, die Zahl innerdeutscher Flüge von Soldaten könnte wegen der Einigung mit der Bahn zurückgehen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte eine Ministeriumssprecherin, das Freifahrtangebot könne durchaus zu einer Art "Zug-Pflicht" führen, da Soldaten ähnlich wie Beamte angehalten sind, für Dienstreisen das günstigste Verkehrsmittel zu wählen.

Das Verteidigungsressort liegt bei der innerdeutschen Dienstfliegerei weit vor anderen Bundesministerien, da die Bonner Hardthöhe bis heute der erste Dienstsitz ist. Für 2018 verzeichnen die internen Statistiken allein 7876 Flüge von Ministerialen zwischen Bonn und Berlin. Aufs Jahr gerechnet kostete die Pendelei knapp eine Million Euro. Insgesamt buchten Soldaten und Beamte des Ressorts 13.437 Inlandsflüge, also rund 1120 pro Monat. Die Tendenz für 2019 ist steigend.

Die weich gespülte Linie des Ministeriums bei der Einschränkung der Vielfliegerei von Soldaten ist auch internen Widerständen geschuldet. Schon kurz nach der Einigung mit der Bahn monierte der Bundeswehrverband, kein Soldat dürfe zur Bahnfahrt gezwungen werden. Dabei ist die Sache eigentlich klar geregelt. In den Reisekostenregeln der Bundeswehr heißt es, dass Transportkosten nicht erstattet werden, "wenn eine unentgeltliche Beförderungsmöglichkeit genutzt werden kann".

Soldaten und Bundeswehr-Beamte argumentieren mit Zeitersparnis

Grundsätzlich gilt für Dienstreisen bei der Bundeswehr eine Wahlmöglichkeit zwischen Bahn und innerdeutschen Flügen, die der Vorgesetzte abzeichnen muss. Bei der Strecke Bonn-Berlin argumentieren vielreisende Soldaten und Beamte, die Bahn sei zwar günstiger, brauche aber im Vergleich zur Flugzeit rund drei Stunden länger. Folglich sitzen in den Fliegern von Berlin nach Köln/Bonn und zurück jeden Tag reichlich Uniformierte und Beamte aus dem Wehrressort.

Die Nachricht, dass die Soldaten für Diensttermine wie bisher reichlich innerdeutsche Flüge buchen werden, dürfte Kramp-Karrenbauer nicht ins Programm passen. In den vergangenen Wochen waren innerdeutsche Kurzstrecken wegen der Debatte über Klimaschutz in den Fokus geraten. Die Große Koalition will sich auf einen Maßnahmenkatalog einigen, wie Deutschland die internationalen Klimaziele doch noch erreichen kann. Eine stärkere Besteuerung von Inlandsflügen gilt dabei als eine der Optionen.

Die Ministerin selber geht in Sachen Klimaschutz symbolisch mit gutem Beispiel voran. Für ihre Antrittsreise in Washington am kommenden Montag fliegt Kramp-Karrenbauer nicht mit einem eigenen Regierungsjet, sondern gemeinsam mit der Kanzlerin nach New York. Von dort reist die Ministerin weiter in die US-Hauptstadt. Nach einem Treffen mit ihrem Amtskollegen Mark Esper im Pentagon geht es dann zurück nach Deutschland - statt mit der Flugbereitschaft per Linienflug.