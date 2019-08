Bundeswehr Soldaten in Uniform dürfen gratis Bahn fahren

Die Bundeswehr hat sich mit der Deutschen Bahn offenbar auf Gratisfahrten für Soldaten in Uniform geeinigt. Bei Gesprächen sei eine Lösung für strittige Punkte gefunden worden, schreibt die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Regierungskreise in Berlin. Zuerst hatte die "Bild am Sonntag" darüber berichtet.

Nach Informationen der Zeitung wird die Bundeswehr pauschal jährlich rund vier Millionen Euro an die Bahn bezahlen. Verhandelt werde noch, wie und ob die Soldaten auch die Nahverkehrszüge nutzen dürfen. Generell könnten uniformierte Bundeswehrangehörige bald gratis mit allen ICE- und IC-Zügen der DB fahren.

Die Gespräche waren wegen strittiger Punkte ins Stocken geraten. Über die Gratis-Fahrten verhandelte das Verteidigungsministerium nach Angaben eines Sprechers schon seit Jahresbeginn mit der Bahn. Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte das Thema im Juli in der Regierungserklärung nach ihrem Amtsantritt wieder auf die Tagesordnung gebracht.

Kostenfreie Bahnfahrten gibt es bei der Bundeswehr schon heute - beispielsweise können freiwillig Wehrdienstleistende gratis heimfahren. Auch Polizisten dürfen kostenlos Bahn fahren. Allerdings gibt es hier unterschiedliche Regelungen.

Flixbus begrüßt Einigung

Flixbus-Geschäftsführer Fabian Stenger begrüßte die Einigung auf SPIEGEL-Anfrage. Der Bund solle nun auch mit anderen Verkehrsteilnehmern wie regionalen Verkehrsbetrieben oder Fernbusanbietern Gespräche über Freifahrten für Soldaten führen, fordert er. Denn die meisten Kasernen befänden sich nicht an den Stammstrecken der DB Fernverkehr.

"In allen Linienverkehren wird nur mit Ticket oder Nachweis befördert", sagt Stenger. Eine Uniform habe noch nie ausgereicht. Deshalb schlossen Institutionen entsprechende Verträge mit Verkehrsunternehmen. Auch sein Unternehmen stehe dem offen gegenüber.