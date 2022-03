Sondervermögen und Wehretat SPD-Linke lehnen Militärpläne von Kanzler Scholz ab

Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine bricht Kanzler Olaf Scholz mit der bisherigen deutschen Sicherheitspolitik – und will die Bundeswehr aufrüsten. In seiner Partei regt sich nach SPIEGEL-Informationen jedoch Widerstand.