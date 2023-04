Der Flugplatz, von dem die Bundeswehr die Deutschen ausfliegen will, wird von der SDF kontrolliert, deswegen führte Generalinspekteur Carsten Breuer in der Nacht mehrere Telefonate mit General Abdel Fattah al-Burhan und traf eine Absprache, dass die deutschen Flieger dort landen dürfen. In der Nacht waren die Briten ohne eine entsprechende Absprache im Sudan gelandet, ihre Flieger wurden daraufhin kurzzeitig von den Kräften der SDF festgesetzt. Wegen der vielen Unwägbarkeiten brach die Bundeswehr in der Nacht geplante Flüge in den Sudan ab und setzte die Abstimmung mit der SDF fort.

