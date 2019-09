Bundeswehr-Tornado Kampfjet verliert bei Übungsflug Treibstofftanks

Ein Bundeswehr-Tornado hat bei einem Übungsflug über Schleswig-Holstein zwei Treibstofftanks verloren. Da die Maschine bereits auf dem Rückweg gewesen sei, seien die beiden Tanks de facto leer gewesen, sagte ein Sprecher der Luftwaffe am Donnerstagabend. Einer der Tanks sei auf einem abgeernteten Feld bei Pansdorf gefunden worden.

Nach Informationen des NDR sperrten Feldjäger der Bundeswehr das Gebiet weiträumig ab. Die Suche nach dem zweiten Tank wurde am späten Abend eingestellt. Sie soll am Freitag fortgesetzt werden.

Den Angaben zufolge waren am Nachmittag zwei Tornados auf einem Übungsflug. Aus zunächst ungeklärter Ursache lösten sich auf dem Rückweg bei einer der Maschine die beiden Außentanks. Die Tornados flogen in dem Moment in etwa sechs Kilometern Höhe. Die Maschinen gehören zum Luftwaffen-Geschwader Jagel, eine Untersuchung wurde eingeleitet.