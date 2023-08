»Gefährliche Trödelei« Union fordert Regeln für Einsatz von Bundeswehr-Kampfdrohnen

Und: »Die verbindlichen Einsatzgrundsätze für bewaffnete Drohnen müssen durch die Bundesregierung erstellt und vom Verteidigungsausschuss und dem Auswärtigen Ausschuss beschlossen werden«, hieß es im Beschluss des Haushaltsausschusses. Diese Grundsätze lassen jedoch noch immer auf sich warten.

Gädechens wirft der Ampel »gefährliche Trödelei« vor. Dabei, so der CDU-Mann, lägen seit drei Jahren solche Grundsätze in den Schubladen des Verteidigungsministeriums. Damals präsentierte das Wehrressort unter Leitung von Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nach Beratung mit Experten aus verschiedenen Fachgebieten dem Parlament ein Grundsatzpapier zum Kampfdrohnen-Einsatz für die weitere Debatte. Gädechens sagt, er verstehe nicht, wofür sich die Ampel nun so viel Zeit lasse.