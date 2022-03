Wohin mit den 100 Milliarden Euro? Bundeswehrverband pocht auf Investition komplett in Ausrüstung

Kanzler Scholz will die Bundeswehr mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ausstatten. Während die Linke den Etat kritisiert, hat die Truppe schon Pläne, was mit all dem Geld geschehen soll.