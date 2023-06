Verteidigungsminister Boris Pistorius setzt trotz der Nachwuchssorgen in der Bundeswehr auf Freiwilligkeit bei der Rekrutierung neuer Soldaten. »Junge Frauen und Männer könnten für eine gewisse Zeit am Truppenalltag teilnehmen, quasi wie bei einem Praktikum, dabei die Abläufe und verschiedene Bereiche kennenlernen«, sagte er dem Nachrichtenportal »t-online«. »So könnten wir das Interesse junger Menschen an einer Verpflichtung wecken.« Es werde derzeit geprüft, unter welchen Bedingungen so etwas möglich sein könnte.