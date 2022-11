In den vergangenen Monaten hatte der Militärische Abschirmdienst (MAD) immer wie­der Drohnen über Stand­orten in Deutschland bemerkt, auf denen ukrainische Solda­ten an westlichen Waffensystemen ausgebildet werden. Mehrfach fielen dem MAD außerdem verdäch­tige Fahrzeuge auf, die offen­bar die Zufahrten von Kasernen ausspähten. Die deutschen Nachrichtendienste gehen derzeit von einer erhöhten Akti­vität Russlands in der Bundes­repu­blik aus.