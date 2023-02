Esken gegen Milliarden für Bundeswehr

Zuletzt hatte es Streit in der Koalition über die Ausgaben im nächsten Bundeshaushalt gegeben – auch was Gelder für Verteidigung angeht, ist man sich selbst in der SPD nicht ganz einig. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) forderte etwa zehn Milliarden Euro mehr im Jahr für die Bundeswehr. Darauf reagierte SPD-Parteichefin Saskia Esken nun zurückhaltend. »Zehn Milliarden Euro sind eine Menge Geld. Gleichzeitig besteht der Koalitionspartner FDP darauf, dass wir zur Schuldenbremse und zur Haushaltskonsolidierung zurückkehren«, sagte Esken der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«. Pistorius will über den im Jahr 2022 aufgelegten 100-Milliarden-Euro-Sondertopf hinaus für den Haushalt 2024 und die Etats der Folgejahre zehn Milliarden Euro zusätzlich für das Verteidigungsbudget.