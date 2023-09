Invictus Games mit Prinz Harry und Boris Pistorius

Der britische Prinz Harry und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) werden zur Eröffnung der Invictus Games am Samstag in Düsseldorf erwartet. Der Sohn von König Charles III. hat das internationale Sportfestival für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten ins Leben gerufen. »An den Spielen sieht man, was es heißt, Soldatin oder Soldat zu sein: Am bitteren Ende steht jede und jeder mit der körperlichen Unversehrtheit oder mit dem Leben für den Auftrag ein«, unterstrich die Wehrbeauftragte des Bundestags.

Der Bundeswehrverband hatte als ersten Termin für einen Veteranentag den 9. oder 16. September dieses Jahres vorgeschlagen. Dabei handelt es sich um den Beginn und Abschluss der Invictus Games. Die Idee eines Veteranentags hatte bereits 2012 der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) ins Spiel gebracht.