Abwehr gegen Drohnen, Jets und Helikopter Bundeswehr will 20 bis 30 »Skyranger«-Systeme kaufen

Im Ukrainekrieg zeigen die 2012 in Deutschland ausgemusterten Gepard-Systeme, wie wichtig Flugabwehr ist. Nun will das Verteidigungsministerium die damals entstandene Lücke in der Verteidigung wieder schließen.