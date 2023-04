Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), sagte den Funke-Zeitungen: »Die Einsätze müssen laufend hinterfragt und bewertet werden.« Wenn die Lage es zulasse, mache es Sinn, die Situation zu verändern. »Die Flexibilität brauchen wir, weil wir nicht unendlich Gerät haben.«

Zum Patriot-Einsatz in der Slowakei war bereits Ende des Jahres bekanntgeworden, dass das dort stationierte deutsche Gerät Ende 2023 für technische Arbeiten zurückgebracht werden muss. »Um perspektivisch die Einsatzbereitschaft der Waffensysteme Patriot zu erhalten, ist ab 2024 eine umfängliche Industrieumrüstung notwendig, da ansonsten die Interoperabilität mit dem integrierten Luftverteidigungssystem der Nato erheblich gefährdet wäre«, hieß es in einem Bericht des Verteidigungsministeriums an den Bundestag. Bis Oktober will Deutschland der Slowakei zwei Flugabwehrsysteme des Typs Mantis übergeben.