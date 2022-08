Das zentrale Thema beider Sitzungen: die sicherheitspolitische Lage in Mali und die Folgen für die rund 1000 Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten vor Ort.

Nachdem die malische Regierung den Deutschen mehrfach die Überflugrechte verweigert hatte, konnte die Bundeswehr erst in der vergangenen Woche ihren bereits für Mitte Juli vorgesehenen Kontingentwechsel starten. Für Anspannung in Berlin sorgt überdies die Präsenz von bis zu 30 russischen Soldaten am Flughafen in der nordmalischen Stadt Gao – in unmittelbarer Nähe zum deutschen Feldlager Camp Castor.