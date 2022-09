Der Bundeswehrverband sieht die Truppe trotz des beschlossenen Milliarden-Sondervermögens in schlechter Verfassung. Die Bundeswehr leiste zwar Gutes an der Ostflanke der Nato, bei Auslandseinsätzen und gebe Gerät an die Ukraine ab, sagte Verbandschef André Wüstner am Donnerstag im ARD-»Morgenmagazin«. Doch die 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen müssten erst noch in Verträge gebracht werden. »Momentan sind wir noch im freien Fall.«