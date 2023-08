Die Kürzungen sind angesichts der aktuellen politischen Lage besonders umstritten. Die in weiten Teilen rechtsextreme AfD steigt in den Umfragen und könnte in mehreren ostdeutschen Bundesländern stärkste Kraft bei Landtagswahlen werden; in anderen europäischen Staaten regieren radikal rechte Parteien mit. Dagegen soll die bpb das politische und demokratische Bewusstsein in der Bevölkerung fördern. »Aus den Erfahrungen mit diktatorischen Herrschaftsformen in der deutschen Geschichte erwächst für die Bundesrepublik Deutschland die besondere Verantwortung, Werte wie Demokratie, Pluralismus und Toleranz im Bewusstsein der Bevölkerung zu festigen«, heißt es auf der Webseite des Bundesinnenministeriums dazu.