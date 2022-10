Nicht der »große Durchbruch«

Lauterbach, selbst Mediziner und in der Vergangenheit gegen eine Cannabisfreigabe, wollte die geplante Legalisierung ausdrücklich nicht als »großen Durchbruch in der Drogenpolitik verkaufen«. Mit dem bisherigen Cannabisverbot habe Deutschland in den vergangenen Jahren »keine vorzeigbaren Erfolge« erzielt. Vielmehr sei der Konsum gestiegen. Problematisches Suchtverhalten habe auch bei Erwachsenen zugenommen. »Die Tendenz geht in die falsche Richtung.« Lauterbach kündigte eine strenge Regulierung des Cannabismarktes an. Viele Fachleute sind allerdings skeptisch, ob sich dies praktikabel umsetzen lässt.