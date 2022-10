Die Eckpunkte zum geplanten Gesetz sehen vor, Erwerb und Besitz in der Höchstmenge von bis zu 30 Gramm Genuss-Cannabis für den Eigenkonsum straffrei zu lassen. Vorgesehen ist demnach, Produktion, Lieferung und Vertrieb von Cannabis innerhalb eines lizenzierten und staatlich kontrollierten Rahmens zuzulassen – und eventuell in Apotheken. Auch der private Eigenanbau wird in begrenztem Umfang erlaubt – auf »drei weibliche blühende Pflanzen pro volljähriger Person«. Diese müssen vor dem Zugriff von Kindern und Jugendlichen geschützt werden.