Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL:

»Wir haben hier mal etwas Cannabis-ähnliches da. In einer Tüte verpackt. Herr Lauterbach, was schätzen Sie, wie viel Gramm haben wir hier auf unserem silbernen Tablett?«

Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister:

»Ich möchte hier wirklich keine Schätzungen abgeben und das läuft darauf hinaus, dass die Kontrolle vielleicht schwer ist für die Polizei und so weiter und so fort.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL:

»Das hier ist übrigens CBD-Gras ohne THC-Gehalt. Herr Thomasius, was glauben Sie, wie viel haben wir hier auf dem Teller?«

Rainer Thomasius, Suchtexperte:

»Na ja, ich würde sagen, das ist genau die Menge, die Herr Lauterbach zukünftig gerne abgeben möchte.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL:

»Das ist, was ein Individuum pro Monat konsumieren darf. Es sind 50 Gramm. Ist das eine Menge, die Sie für bedenklich halten?«

Rainer Thomasius, Suchtexperte:

»Ja, das ist eine Menge, die ich für sehr bedenklich halte, weil unsere Jugendlichen, die mit Cannabis-Abhängigkeiten in die Klinik kommen, dort intensiv über Monate, Jahre behandelt werden müssen. Die haben Konsummengen von etwa 20, 30 Gramm pro Monat und das ist hier die doppelte Menge. Das ist eine Dealermenge und wird zur Folge haben…«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL:

»Eine Dealermenge?«

Rainer Thomasius, Suchtexperte:

»Ja, mit solchen Mengen laufen bisher die Dealer in Hamburg und in anderen Gegenden Deutschlands herum. Die Polizei wird nachher Probleme haben zu unterscheiden, hat sie nun einen Konsumenten, denn Herr Lauterbach möchte, dass die Konsumenten diese Mengen bei sich tragen dürfen, für sich. Oder ist das ein illegaler Händler?«

Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister:

»Dieses Problem versuche ich zu lösen und sie haben es gerade so dargestellt, dass wenn demnächst dieses Problem entstehen würde, aber wir haben es ja jetzt, also dieses Jahr hat nicht geklappt. Das ist ja nicht nur bei Ihnen so, sondern Kinder und Jugendliche bekommen das Zeug jetzt so verunreinigt und noch größere Mengen durch kriminelle Dealer, die versuchen diese Konsumenten so schnell wie möglich abhängig zu machen. Somit, Sie beschreiben ein Problem, was es gibt und wir wollen es lösen.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL:

»Wir haben uns gestern mal in Berlin auf der Straße umgehört und die Bürgerinnen und Bürger gefragt, was sie von dem, was sie präsentiert haben, bislang halten.«

Passantin:

»Was sagen Sie denn zur Cannabis-Legalisierung? Finden Sie es gut oder nicht gut? Ja, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das gut finde. Ich finde es eigentlich gut. Ich finde sowieso, Verbote reizen immer mehr als alles andere.«

Passant:

»Ich halte generell von Drogen nicht so viel, auch von Alkohol, Zigaretten und Sonstiges. Die haben halt allen einen Suchtfaktor. Deshalb heißt es ja auch Droge. Und ich glaube bei Cannabis ist da glaube ich auch ein sehr großer Suchtfaktor.«

Passant:

»Ich finde, Cannabis ist keine gefährlichere Droge als Alkohol, eher sogar noch ungefährlicher im Umgang mit anderen Leuten.«

Passant:

»Im Gesundheitswesen denke ich, ist es auf jeden Fall angebracht. Von daher... Ich bin selbst hin- und hergerissen. Wenn ich jetzt Herr Lauterbach wäre, wüsste ich selbst nicht genau, wie ich entscheiden sollte. Also schwierig.«

Passant:

»Es könnte schlimme Auswirkungen haben generell für die Gesellschaft. Zum Beispiel, dass Leute das unbewusst, wie Zigaretten zum Beispiel nehmen. Und jüngere Leute dann Cannabis nehmen und dann Depressionen bekommen könnten oder vielleicht auch andere Auswirkungen.«

Passant:

»Jeder der es macht, soll es halt machen können.«

Passant:

»Wenn so was legalisiert wird, dann wird es viel mehr Konsumenten geben.«

Passantin:

»Es verändert viele Menschen. Viele Menschen werden dadurch krank. Drogen machen ja nicht gesund. Sie vermitteln was kurze Zeit und danach haben wir sehr viel Schizophrene, Kranke. Wenn dann damit Auto gefahren, oder so irgendwie. Nein, ich halte überhaupt nichts von. Ich habe da eine ganz negative Meinung zu Drogen und dazu erst recht.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL:

»Was sagen Sie, Herr Lauterbach, sind die Sorgen der Menschen, die wir da gehört haben, berechtigt?«

Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister:

»Die Frage ist: Wie können wir den Drogenkonsum begrenzen, einschränken? Und wie können wir Kinder und Jugendliche zu einem Zeitpunkt schützen, wo sie besonders gefährdet werden? Somit ist nicht die Frage: Sind Drogen gefährlich, sondern wie begegnet man dem Problem am besten? Und das ist der Ansatz unseres Gesetzes.«

Rainer Thomasius, Suchtexperte:

»In den USA hat die Zahl der regelmäßig Konsumierenden mit der Legalisierung um 100 Prozent zugenommen. Und der Gesetzentwurf von Herrn Lauterbach wird auch dazu führen, dass wir in Deutschland zukünftig mehr Konsumierende haben, auch Jugendliche.«

Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister:

»Ich bin ja jahrelang gegen die Cannabis-Legalisierung gewesen. Ich komme ja aus einem Dorf, kann man sagen. So ein kleines Arbeiterdorf in der Nähe von Düren. Und der Laie wird ja glauben, auf so Dörfern würde damals sicherlich allenfalls mal ein Pils getrunken. Aber da wurde viel konsumiert, tatsächlich. Und oft war Cannabis der Einstieg. Aber es hat damals auch in meinem unmittelbaren Umfeld, also im schulischen Umfeld, hat es Heroin-Tote gegeben. Ich habe auch viele Abstiege gesehen. Ein sehr guter Freund von mir war regelmäßiger Konsument. Der hat sich danach noch blendend entwickelt und ist auch weit gekommen. Aber die Gefahr habe ich sehr früh in der Jugend schon gesehen.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL:

»Wenn sie so lange gegen die Legalisierung waren, welche neuen Erkenntnisse haben dazu geführt, dass sie nun als Minister die Legalisierung in Deutschland durchführen.«

Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister:

»Die Fakten, die wir heute haben. Es wird mehr konsumiert. Es wird gefährlicher konsumiert. Die Beimengungen kommen, die Substanzen sind toxisch. Ich schätze die derzeitige Drogenpolitik eben ganz anders ein.«

Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL:

»Wenn wir beide zum Abschluss jetzt mal, sagen wir fünf Jahre vorausschauen. Herr Thomasius, welche Situation in Bezug auf den Konsum von Drogen, insbesondere von Cannabis, werden wir dann haben?«

Rainer Thomasius, Suchtexperte:

»Na ja, Herr Lauterbach wird sich gut an unser Gespräch heute entsinnen und feststellen, dass er mit seiner Politik sehr viele Kinder und Jugendliche in die Cannabis-Abhängigkeit hineingedrängt hat und wird sich sagen, da habe ich einen Fehler gemacht.«