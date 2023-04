Ursprünglich hatte die Bundesregierung eine noch weitreichendere Legalisierung angestrebt und dazu im vergangenen Oktober ein Eckpunktepapier vorgelegt. Eine umfassende deutsche Reform stünde aber wohl im Widerspruch zu EU-Recht, das die Mitgliedstaaten verpflichtet, den illegalen Handel mit Drogen wie Cannabis unter Strafe zu stellen.

Niederlande kaum Vorbild für deutsche Pläne

Auf Nachfrage, ob der teilweise legale Cannabiskonsum in den benachbarten Niederlanden bei der Reform als Vorbild gedient habe, verneinte Lauterbach. »Wir haben uns am holländischen Modell eher daran orientiert wie man es nicht machen sollte«. In den Niederlanden gebe es Konsumräume, außerdem laufe der Bezug des Rauschmittels weiter über den Schwarzmarkt. Beides solle es in Deutschland nicht geben.